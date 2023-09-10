اليوم السابع
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المرور تحرر 92 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:42 ص
المرور تحرر 92 ألف مخالفة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 92414 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 21998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 1036 مخالفة السير بدون تراخيص و15 مخالفة موقف عشوائى، وضبط 16 مخالفة شروط التراخيص و11817 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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