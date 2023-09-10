المتهمة بسرقة مصوغات الأطفال: بسرقها فى مساجد شارع المعز بأسلوب القطع

كشفت التحريات وتحقيقات نيابة جنوب القاهرة، فى واقعة القبض على سيدة أثناء محاولتها سرقة مصوغات ذهبية من طفلة فى منطقة الجمالية ،أن المتهمة كونت تشكيل عصابى لسرقة رواد المساجد.

وأشارت التحريات أن المتهمة تستغل تردد السياح على منطقة الحسين وشارع المعز، مستغلة الازدحام فى المناطق الأثرية لسرقة السياح.

وعقب القبض على المتهمة اعترفت بسرقة المشغولات الذهبية من الأطفال باستخدام آلة لقطع السلاسل الذهبية بأسلوب المغافلة وبيع المسروقات لأحد التجار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة الجيزة، لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول، حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.