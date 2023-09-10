المؤبد لـ 4 أشخاص من أسرة واحدة بكفر الشيخ لاستعراضهم القوة والشروع فى قتل شقيقين

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد حسين المر، وعضوية المستشارين خالد رمضان جعفر، وأحمد محمد خضر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، غيابيًا بمعاقبة 4 أشخاص من أسرة واحدة بالسجن المؤبد عما أسند إليهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف والتهدبد، والشروع في قتل آخرين بإحدى قرى مركز دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 20050 لسنة 2022 جنح مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3304 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال كل من "حسين.ع.ع.ع"، و"عبدالله.ح.ع.ع.ع"، و"نجلاء.ف.ب.ع.ع"، و"عبد العزيز.ح.ع.ع.ع"، إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 16 ديسمبر 2022، بدائرة مركز شرطة دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، والتهديد، وبرفقتهم طفل لم يبلغ من العمر 15 عامًا.

وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم فعلوا ذلك قبل صاحب محل ملابس، وشقيقته بقصد ترويعهما، وتخويفهما وإلحاق أذى معنوي، وأعدوا لذلك سلاح أبيض "سكين"، وأداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا خشبية" مستخدمين في ذلك الأسلحة، والأدوات بغرض إلقاء الرعب في نفس المجني عليهما، وتكدير أمنهما، وسكينتهما، وطمأنيتهما، وتعريض حياتهما، وسلامتهم للخطر، وإلحاق الضرر بمصالحهما، والمساس بحريتهما الشخصية.

ووقع بناء على ارتكابها جناية وجنحة أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان شرعا المتهمان الأول والثاني في قتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية، وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وما أن شاهداه أمسك المتهم الأول به بينما سدد المتهم الثاني له طعنة واحدة استقرت في منطقة الظهر فأحدثا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وكشف قرار الإحالة عن المتهم الأول أحدث عمدًا بالمجني عليها الثانية الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن اشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يومًا، وكان ذلك باستخدام أداة عصا خشبية أما المتهمان من الثاني إلى الرابع أتلفوا عمدًا المنقولات المملوكة للمجني عليها الثانية.