العراق .. رئيس مجلس النواب يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون

كتب أحمد جمعة

أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، الأحد، حرصَ المجلس على تعزيز العلاقات بين العراق ودول العالم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقى في بيان صحفي له، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم، عدداً من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوروبي"، مبيناً أن "اللقاء تناول العلاقات التي تربط العراق ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، منها ما يخص الاقتصاد والاستثمار وملف حقوق الإنسان".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث الأوضاع السياسية الدولية وفي المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأكد رئيس مجلس النواب العراقى، خلال اللقاء "حرصَ مجلس النواب على تعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين العراق وأصدقائه في العالم، ودعمه الحكومةَ بهذا الصدد".

من جانبهم، أشاد السفراء "بالعلاقات الإيجابية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي"، معربين عن "استمرار دعم بلادهم للعراق في المجالات كافة لتحقيق أمنه واستقراره".

على جانب آخر، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، أن قرعة أرقام المرشحين ستكون علنية، مشيرة إلى أن الاستعدادات مازالت مستمرة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية إن "مجلس المفوضين صادق على العديد من الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، منها الأنظمة والإجراءات الخاصة بمرحلة تعزيز سجل الناخبين والتعليمات الخاصة بتسجيل الأحزاب والتحالفات والمرشحين ونظام الحملات الانتخابية ونظام الشكاوى والطعون، إضافة إلى المصادقة على العديد من الأنظمة الفنية والقانونية التي تنضم العملية الانتخابية".

وأكدت، أن "العمل لا زال جارِ، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الموافق 18 كانون الأول لهذا العام".

وأشارت إلى، أن "قرعة أرقام المرشحين ستكون علنية، فالمرشحين والتحالفات والأحزاب ورؤساءها وكل ما هم مرتبطين بعملية القرعة سيكونون متواجدين، لذلك فهي تعد قرعة علنية".

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء المقبل 13 سبتمبر، موعدا لإجراء قرعة أرقام المرشحين من التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات مجالس المحافظات.