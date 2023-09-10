السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بجزيرة أرمنت فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تم ضبط طرفي مشاجرة وقعت في جزيرة أرمنت بين عدد من المواطنين، وأسفرت عن وقوع عدد من المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة القرنة إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة وتبادل إطلاق الأعيرة النارية بجزيرة أرمنت الحيط، وقوع مصابين، وتم الانتقال لموقع الحادث وضبط طرفي المشاجرة، والسلاح الناري المستخدم في المشاجرة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية فى جزيرة أرمنت الحيط لخلافات بين أبناء الجزيرة، مما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بطلقات نارية وخرطوش وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمركز شرطة أرمنت، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين المواطنين فى جزيرة أرمنت الحيط، مما أسفر عن إصابة كل من "أحمد جمال" 43 سنة، مصاب بطلق نارى فى قدمه اليسرى، و"على فتحى" 40 سنة، مصاب بجرح قطعى فى الرأس وكدمات متفرقة، و"محمود عبد الوهاب" 30 سنة، مصاب بكسر فى اليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسد، و"سليمان عبد الوهاب" 27 سنة، مصاب بطلق خرطوش فى بطنه، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع المشاجرة لنقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة أرمنت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.