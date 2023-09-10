الروائية الكورية الشهيرة جونج يو جونج تلتقى الجمهور المصرى ضمن أسبوع الثقافة

كتبت رباب فتحى

تواصلت فاعليات أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث افتتح المركز الثقافي الكوري، بالتعاون مع الوكالة الكورية لتنمية صناعة النشر (KPIPA)، معرض الكتاب الكوري، وفقا لبيان من سفارة كوريا الجنوبية اليوم.



الروائية مع الجمهور المصري

وسيوفر المعرض، الذي يستمر حتى 14 سبتمبر، فرصة لزواره لاستكشاف ومطالعة الكتب الكورية بالإضافة إلى العديد من الأعمال الأدبية المترجمة إلى اللغة العربية.

وفي حفل خاص، شاركت الروائية الكورية جونج يو جونج، والمصنفة ضمن أهم رواد أدب الجريمة والإثارة النفسية في كوريا الجنوبية، حياتها وتحولها من العمل كممرضة إلى كاتبة روائية.

وقالت إنها كانت تحلم بأن تصبح كاتبة منذ نعومة أظفارها، ولكنها واجهت معارضة من والدتها. ونتيجة لذلك بدأت حياتها في مجال التمريض لمدة 14 عاماً، وشكلت خبراتها العملية الأساس لبناء رواياتها، ولا سيما بعد وفاة والدتها وقيامها بإعالة أسرتها. وأكدت أنها لم تنس أبداً حلم الكتابة، ولذا قدمت استقالتها وتفرغت للكتابة وهي في عمر 35 عاماً، وشاركت في العديد من المسابقات إلى أن فازت بجائزة أدبية وهي في عمر 41 عاماً، لتشق طريقها إلى عالم الرواية ككاتبة محترفة.



جانب من مناقشة رواية الروائية الكورية

وأشارت إلى أنها شرعت في كتابة روايتها الأولى "أطلق النار على قلبي" والتي تتناول قصة شابين يرغبان في الهروب من مستشفى للأمراض العقلية بحثاً عن الحرية، ونُشرت الرواية في عام 2009.

وأصدرت رواية "سبع سنوات في الظلام" في عام 2011، وتتناول قصة أب أُجبر على أن يصبح قاتلاً وابن ينشأ على أنه ابن للقاتل. وهذه الرواية تحتل مكانة كبيرة في الأدب الكوري المعاصر، كما حققت شعبية كبيرة داخل كوريا وخارجها، واختيرت ضمن أفضل عشر روايات جريمة لعام 2015 من قبل صحيفة دي تسايت الألمانية.

وتحولت كلتا الروايتين "أطلق النار على قلبي" و "7 سنوات في الظلام" إلى أعمال سينمائية.

كما قدمت الروائية الكورية رواية "28" والتي تتناول قصة نهاية العالم عن طريق وباء ينتقل عن طريق الماء في عام 2013، ثم رواية جريمة الابن الصالح" عام 2016، والتي تتناول الجانب المظلم في النفس البشرية.



جانب من الفاعلية

وفي الجلسة الثانية من اللقاء قدمت الرواية الكورية جونج يو جونج قراءة لبعض نصوص روايتها الشهيرة "سبع سنوات في الظلام" والتي ترجمت في العام الماضي إلى اللغة العربية في مصر، وذلك بمصاحبة الروائية نورة ناجي، ود. آلاء فتحي أستاذ الأدب الكوري بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وتتواصل فاعليات أسبوع الثقافة الكورية حتى الخميس المقبل، حيث ستقدم عازفة آلة الكياجوم الكورية، د. تشوي جين محاضرة اليوم بأكاديمية الفنون حول الآلات الموسيقية التقليدية الكورية وتقنيات العزف على هذه الآلة الفريدة.