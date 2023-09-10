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الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يبحثان فى الهند زيادة الاستثمارات ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:19 ص
الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يبحثان فى الهند زيادة الاستثمارات ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا الرئيس السيسى والمستشار الألمانى أولاف شولتز
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين أشادا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين على مدار السنوات الماضية، مؤكدين التطلع لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي.

كما استعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين البلدين في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى السودان، وكذلك الأزمة الروسية الأوكرانية.

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