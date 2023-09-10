الرئيس البرازيلى: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة العشرين بالبرازيل العام المقبل

وكالات

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه إذا حضر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل، فإنه "لن يخضع للاعتقال".

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، قال دا سيلفا إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

وحسب موقع الحرة، قال أنه "هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة (بريكس) للدول النامية، المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو".

وقال الرئيس البرازيلي: "أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل، فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.