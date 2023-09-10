اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 09:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس البرازيلى: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة العشرين بالبرازيل العام المقبل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:50 ص
الرئيس البرازيلى: لن يتم اعتقال بوتين خلال قمة العشرين بالبرازيل العام المقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه إذا حضر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في البرازيل، فإنه "لن يخضع للاعتقال".

 

وفي حديث على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، قال دا سيلفا إنه سيتم توجيه الدعوة لبوتين لحضور قمة العام المقبل.

 

وحسب موقع الحرة، قال أنه "هو نفسه يعتزم حضور اجتماع مجموعة (بريكس) للدول النامية، المقرر عقده في روسيا قبل اجتماع ريو".

 

وقال الرئيس البرازيلي: "أعتقد أن بوتين يستطيع التوجه بسهولة إلى البرازيل.. ما يمكنني قوله لكم هو إنني إذا كنت رئيسا للبرازيل وأتى (بوتين) إلى البرازيل، فمن المستحيل أن يتم إلقاء القبض عليه".

 

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين في مارس، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا، وتنفي روسيا ضلوع قواتها في جرائم حرب أو أخذ أطفال أوكرانيين قسرا.

 


البرازيل

بوتين

قمة العشرين

لولا دا سيلفا

رئيس البرازيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة