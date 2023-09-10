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الرئيسان السيسي وأردوغان يبحثان فى الهند دفع مسار العلاقات بين البلدين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:53 ص
الرئيسان السيسي وأردوغان يبحثان فى الهند دفع مسار العلاقات بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

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