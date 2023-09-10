الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال مدير إحدى الشركات مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.

كشفت قوات الأمن محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.