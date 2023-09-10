الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى - وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين) وضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (825) حكمًا قضائيا متنوعًا.
وأسفرت جهود الداخلية عن ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (6 متهمين لهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
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