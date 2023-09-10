الداخلية تضبط "هيروين وحشيش" فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (3) قضايا سلاح نارى.. عبارة عن (3 فرد محلى - وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين) وضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (825) حكمًا قضائيا متنوعًا.

وأسفرت جهود الداخلية عن ضبط (5) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 16 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (6 متهمين لهم معلومات جنائية)، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.