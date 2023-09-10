الداخلية تضبط تجار مخدرات بحوزتهم هيروين بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر جنائية" حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.