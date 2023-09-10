الجيش اللبنانى: إصابة 5 عسكريين نتيجة الاشتباكات اليوم داخل مخيم "عين الحلوة"

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أعلن الجيش اللبنانى، اليوم الأحد، إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة نتيجة الاشتباكات داخل مخيم "عين الحلوة".

وأكد الجيش اللبنانى - فى بيان اليوم - "أن هناك 3 قذائف سقطت فى مركزين تابعين لوحدات الجيش المنتشرة فى محيط المخيم على إثر الاشتباكات المسلحة بالمخيم فى منطقة صيدا جنوبى لبنان؛ ما أدى إلى إصابة 5 عسكريين أحدهم بحالة حرجة وقد نقلوا إلى المستشفيات المجاورة للمعالجة".



وأعادت قيادة الجيش اللبنانى تحذير الأطراف المعنية داخل المخيم من خطر تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر، مشددة على أن الجيش سيتخذ الإجراءات المناسبة.