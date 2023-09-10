"التعاون الخليجي": القطاع الخاص له دور أساسي لتحقيق التكامل الاقتصادي

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الأحد، أن للقطاع الخاص في دول المجلس دورا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود.



جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الثالث لرؤساء الاتحادات والغرف الأعضاء في العاصمة البحرينية المنامة، حيث أشار البديوي إلى أهمية اللقاء بهدف زيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة والقطاع الخاص الخليجي، ممثلاً باتحاد الغرف الخليجية، للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع الخاص الخليجي بما يسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).



وأوضح البديوي أن قادة دول المجلس قد أكدوا على دعم العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بينهم في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بدول المجلس، لافتا إلى حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، والرفع بها للجان الوزارية والفنية المختصة، لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها.