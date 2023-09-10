الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تكثف قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة الدقهلية ، من البحث عن شاب لقي مصرعه غرقا في مياه البحر الصغير بمركز منية النصر، ويكثف ضباط الإنقاذ النهري من جهودهم للعثور علي الجثمان وانتشاله.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بغرق شاب في ترعة البحر الصغير أمام قرية الدراكسة.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منيه النصر، وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن الغريق يدعى أيمن س.ع.ال.، ويبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل مبيض محارة.

وكشف شهود عيان، أن الشاب اختفى منذ الساعة 2 ظهرا أمس السبت، وبحثت أسرته عنه حتى عثروا على ملابسه وهاتفه على شاطئ ترعة البحر الصغير أمام قرية الدراكسة، مرجحين أنه قد يكون قد نزل للترعة لغسل حماره.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم للبحث عن جثمان الشاب وانتشاله، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات