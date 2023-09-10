افتتاح مركز جديد لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، افتتاح مركز جديد لفحص ورعاية المقبلين على الزواج بمركز المستقبل التابع لإدارة العبور، اعتباراً من اليوم، مشيرا إلى أنه بفتح المنفذ الجديد ارتفعت مراكز تقديم الخدمة إلى 14 مركزا تغطي كافة الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تقدم تلك المراكز خدمات:

- فحص طبي شامل

- فحص معملي تحديد فصيلة الدم و تحديد معامل ريسوس وتحديد نسبة الهيموجلوبين

- اكتشاف بعض الأمراض الغير سارية الضغط ومرض السكري ومرض السمنة.

- اكتشاف بعد الأمراض الفيروسية الالتهاب الكبدى الفيروسي بيHBV والالتهاب الكبدى الفيروسي سي HCV.

- وفيروس نقص المناعة المكتسب HIV والمسبب لمتلازمة الأيدز AIDS

- الكشف عن بعض أمراض الدم الوراثية (أنيميا البحر المتوسط وانيميا الخلايا المنجلية).

- الاستبيان النفسي الذى يقيس القدره علي القيام بالوظائف العادية، أو ظهور ظواهر جديده تؤثر علي الحاله النفسية.

ومن ناحيته أضاف الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل المديرية، أن المبادرة تشمل توفير خدمة المشورة للوقاية من الأمراض، ومنع انتقال المرض من الطرف المصاب إلى الطرف السليم، وتوفير خدمة الإحالة للجهات المختصة حال اكتشاف أحد الأمراض الوراثية أو الإصابة الفيروسية.

وأوضح وكيل المديرية، أنه يتم إبلاغ فقط صاحب التحليل منفردا بنتيجة تحليله بسرية وخصوصية تامة، وإعطاء شهادة صحية تسلم للمأذون تفيد بخضوعه للفحص.