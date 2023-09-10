اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

استخراج ماسة فريدة تعتبر من أكبر "الألماس" فى تاريخ روسيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:44 ص
استخراج ماسة فريدة تعتبر من أكبر "الألماس" فى تاريخ روسيا ماسة - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة "الروسا "، اليوم الأحد، تمكنها من استخراج أكبر "ماسة" ذات جودة عالية في روسيا على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك من منجم مايات للألماس في منطقة أنابار في ياقوتيا، مشيرة إلى أن وزن الألماسة المذكورة، 390.7 قيراط.

وذكرت الشركة ، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم ، أن الألماسة، كرستالة فاتحة اللون ذات شكل غير معهود، تحدها هالة صفراء بنية - وهي مزيج فريد من نوعه اليوم من الكتلة والشكل واللون. في عام 2013، تم العثور على أكبر ألماسة من نوعية الأحجار الكريمة .

وأضافت أنه تم العثور كذلك على ألماسة كبيرة أخرى عديمة اللون تزن 37.7 قيراط ذات شكل ثماني كلاسيكي، وتم إرسال هاتين البلورتين، لكي يقوم الخبراء بتقييم خصائصهما المورفولوجية.

وقال المدير العام لشركة بافيل مارينيتشيف ، خلال تعليقه استخراج الماسة ، أن الماسة تعد واحدة من أكبر الماسات في تاريخ روسيا، وحدثا غير مسبوق ونهاية ممتازة لموسم العمل في عام 2023".

 


روسيا

ماسة

منطقة أنابار

ياقوتيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة