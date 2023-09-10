الرئيسية أخبار عربية ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 قتيلا و2059 مصابًا الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:15 ص زلزال وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء ذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 2012 قتيلا. وأضاف أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 2059، من بينهم 1404 أشخاص في حالة حرجة. زلزال المغرب المغرب المغرب اليوم زلزال المغرب اليوم زلزال اليوم أخبار المغرب أخبار المغرب اليوم عدد ضحايا زلزال المغرب ضحايا زلزال المغرب قوة زلزال المغرب زلزال المغرب كام ريختر زلزال المغرب 2023 عاجل زلزال الآن زلزال زلزال اليوم صباحا زلزال مباشر اليوم السابع بلس سبب زلزال المغرب كام ضحايا زلزال المغرب زلزال المغرب 1969 توقعات زلزال المغرب اليوم ضحايا ومصابين زلزال المغرب زلزال الدار البيضاء اليوم زلزال مكناس زلزال الدار البيضاء زلزال الحسيمة اليوم المناطق المهددة بالزلازل في المغرب 2023 زلزال اليوم 2023 المدن التي ضربها الزلزال في المغرب هل سيعود زلزال المغرب الموضوعات المتعلقة إعلامية مغربية: لدينا قرى بضواحي مراكش اختفت بسبب كثرة المباني المنهارة الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:45 ص ميقاتى يعرب عن تعاطف لبنان مع المغرب قيادة وشعبا فى محنة الزلزال الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 1305 قتلى و1832 مُصابًا وإعلان الحداد 3 أيام بالبلاد.. وإيطاليا تقر قانونا يسهل اعتقال الأطفال فى عمر 14 عاما الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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