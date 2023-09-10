إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 6 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس الصحراوى، ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى نطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وسيارات الإسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.