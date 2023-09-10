إصابات بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

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أُصيب خمسة شبان فلسطينيين، اليوم /الأحد/، بالرصاص الحى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر من الهلال الأحمر قولها إن "طواقمها قدمت الإسعاف الأولى لشابين أصيبا بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية، فيما نُقل ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحى فى أطرافهم السفلية، أيضا، إلى مركز صحي".



وفى السياق، اندلعت مواجهات مع الاحتلال فى مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلقت القوات المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.