أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-9-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والألومنيوم العربية.

البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.313 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 721.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.54% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.96%، والعرب على 7.5%، واستحوذت المؤسسات على 22.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.9 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 49.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.7 ألف جينه، 78.5 مليون جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 19577 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 23579 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 8196 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1385 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 56 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 10.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.38%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.15%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 10.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.86%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمي بسعر إغلاق 0.505 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.99%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 10.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.703 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.93%.

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 1.722 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.42%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.173 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.06%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.02%.

- البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 15.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.83%.