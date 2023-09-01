اليوم السابع
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7 فوائد من انضمام مصر لمجموعة بريكس بلس.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 08:00 ص
7 فوائد من انضمام مصر لمجموعة بريكس بلس.. اعرف التفاصيل بريكس
كتب عبد الحليم سالم

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تعد مجموعة بريكس BRICS صاحبة أسرع نمو اقتصادى بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بجانب مصر و5 دول جديدة، وأصبح  اسم المجموعة بريكس بلس بعد انضمام مصر و5 دول لتصبح 11 دولة، حيث تشكل مساحة هذه الدول ربع مساحة اليابسة، وعدد سكانها يقارب 42 % من سكان العالم، ويمثل اقتصادات دول البريكس بلس نحو 32% من الناتج المحلى العالمى .
 
تعرف علي 7 فوائد من انضمام مصر للبريكس.
 
 
1- زيادة الصادرات لدول المجموعة .
2- الاستفادة من الاستثمارات الجديدة .
3- رفع مستوى التبادل التجارى البيني.
4- التوسع فى الصناعة محليا .
5- استقبال أعداد كبيرة من السياح .
6- الاستفادة من التمويلات الميسرة من بنك التنمية .
7- رفع مستوى اللوجستيات خاصة الموانئ والطرق البرية .
 
 

البريكس

بريكس

BRICS

بريكس بلس

مجموعة البريكس



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