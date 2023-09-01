10 نصائح لعلاج صداع التوتر .. أبرزها ممارسة الرياضة وشرب الماء

كتبت ميرفت رشاد

صداع التوتر المعروف أيضًا باسم TTH هو نوع من الصداع يعتبر خفيفًا إلى متوسط من حيث الألم، ويوصف أيضًا بأنه صداع قد يبدو أنه يسبب ضيقًا حول الرأس، يمكنك علاج صداع التوتر أو تقليله من خلال بعض الحيل، وإليك بعض النصائح السريعة، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



10 نصائح للمساعدة في علاج صداع التوتر والحد منه: 1. مارس تقنيات الاسترخاء

يمكن أن تساعد تقنيات مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات التدريجي على استرخاء العقل والجسم وتقليل التوتر وتخفيف آلام الصداع، تعمل هذه التقنيات على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء.

2. ضع كمادات باردة أو ساخنة

إن وضع كمادة باردة أو ساخنة على المنطقة المصابة يمكن أن يساعد في تخفيف صداع التوتر، تعمل الكمادات الباردة على تخدير المنطقة وتقليل الالتهاب، بينما تساعد الكمادات الساخنة على استرخاء العضلات المتوترة وتحسين تدفق الدم، يمكن أن يوفر التناوب بين الكمادات الساخنة والباردة راحة إضافية عن طريق تحفيز الدورة الدموية.

3. الحفاظ على وضعية جيدة

يمكن أن تساهم الوضعية السيئة في حدوث صداع التوتر، فى الحفاظ على وضعية جيدة وتمديد عضلات الرقبة والكتف بانتظام يمكن أن يساعد في منع الصداع الناجم عن توتر العضلات، تعمل الوضعية الجيدة على محاذاة العمود الفقري، وتقليل الضغط على العضلات، وتحسين تدفق الدم إلى الرأس.

4. مارس التمارين الرياضية بانتظام

يساعد الانخراط في نشاط بدني منتظم على تقليل التوتر، ويعزز النوم بشكل أفضل، ويحسن الصحة العامة، تطلق التمارين الرياضية الإندورفين، مسكنات الألم الطبيعية في الجسم، والتي يمكن أن تساعد في تخفيف صداع التوتر، كما أنه يساعد على تحسين الدورة الدموية، ويقلل من توتر العضلات، ويعزز المزاج.

5. إدارة التوتر

الإجهاد هو أحد الأسباب الشائعة لصداع التوتر، إن العثور على طرق صحية مثل ممارسة التأمل أو ممارسة الهوايات، يمكن أن يساعد في منع أو تقليل تكرار الصداع.

6. تحسين عادات النوم

يمكن أن تساهم قلة النوم في الإصابة بصداع التوتر، إن إنشاء روتين نوم منتظم، وخلق بيئة نوم مريحة، يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم وتقليل تكرار الصداع، النوم الكافي يسمح للجسم بإصلاح واستعادة نفسه، مما يقلل من توتر العضلات ويحسن الصحة العامة.

7. الحد من المحفزات أو تجنبها

يمكن لبعض الأطعمة أو المشروبات أو العوامل البيئية أن تسبب صداع التوتر لدى بعض الأفراد، تشمل المحفزات الشائعة الكافيين والأطعمة المصنعة والأضواء الساطعة والضوضاء العالية والروائح القوية، يمكن أن يساعد تحديد هذه المحفزات وتجنبها في منع حدوث الصداع.

8. حافظ على رطوبة جسمك

يمكن أن يسبب الجفاف الصداع ، يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم في الحفاظ على الترطيب المناسب وقد يقلل من تكرار أو شدة صداع التوتر، إن الحفاظ على رطوبة الجسم يعزز تدفق الدم الصحي ويساعد على طرد السموم من الجسم.

9. تقليل استخدام الشاشات

يمكن أن يساهم إجهاد العين في حدوث صداع التوتر، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يقضون ساعات طويلة في النظر إلى الشاشات أو أداء مهام بصرية تفصيلية، إن أخذ فترات راحة منتظمة لإراحة العينين، وضمان الإضاءة المناسبة، واستخدام إعدادات الشاشة المناسبة يمكن أن يساعد في منع إجهاد العين وتقليل تكرار الصداع.

10. النظر في العلاجات البديلة

يجد بعض الأشخاص راحة من صداع التوتر من خلال العلاجات البديلة مثل الوخز بالإبر أو التدليك أو تعديلات تقويم العمود الفقري أو المكملات، تعمل هذه العلاجات عن طريق تقليل توتر العضلات، وتحسين تدفق الدم، وموازنة طاقة الجسم، من المهم استشارة الطبيب قبل تجربة أي علاجات بديلة.