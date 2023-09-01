اليوم السابع
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‫تعرف على أهم تفاصيل مشروع معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:00 م
‫تعرف على أهم تفاصيل مشروع معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا وزارة الرى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تسعى الدولة لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتمادا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى.
وبعد استكمال مشروع محطة الحمام ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول معالجة مياه الصرف الزراعى.
 
1- معالجة مياه الصرف الزراعى لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.
 
2- تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه.
 
3-محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم ، وبعد اكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه.
 
4-محطتى الحمام وبحر البقر نموذج لمشروعات التنمية الشاملة وخلق آلاف من فرص العمل وتشغيل المصانع.
 
5- إعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية.
 
 

وزارة الرى

الصرف الزراعى

غرب الدلتا

معالجة المياه



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