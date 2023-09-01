وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ولي عهد البحرين قال -خلال تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بمجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى بمناسبة مرور 50 عامًا على بدء البث التلفزيوني في المملكة- إن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة يشكل إضافة نوعية تدعم مواكبة مسيرة إعلامنا المرئي والمسموع مع متطلبات التنافسية في مجال إبراز المنجزات الوطنية محلياً ودولياً.

وأضاف أن تزامن تدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على بدء الإرسال التلفزيوني في مملكة البحرين، يؤكد استمرارية جهود تطوير قطاع الإعلام.

وتابع نائب ملك البحرين أن كفاءة الكوادر الإعلامية الوطنية وتبني التقنيات الحديثة ستجعل من إعلامنا الوطني أكثر تميزاً وتنافسية، والبحرين بفضل عزيمة أبنائها حققت العديد من المنجزات ونتطلع من إعلامنا الوطني بالاستمرار في دوره كأحد جسور التعريف بهذه المنجزات إقليميا وعالمياً، وأن يكون القطاع الإعلامي من القطاعات المعززة لتنافسية مملكة البحرين.

بدوره، أكد الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام البحريني، أن ما يشهده الإعلام الوطني من تطور في رسالته ومضمونه ووسائله المختلفة يعكس التوجيهات السديدة لملك البلاد، ودعم ومساندة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، وهو ما وفّر لقطاع الإعلام المقومات التي تعزز من دوره في خدمة الوطن، والتعبير عن نمائه وازدهاره بكل مهنية واقتدار.

جدير بالذكر أن الاستوديو الرئيسي الجديد لمركز الأخبار أكبر بثلاثة أضعاف من الاستديو الحالي، وتم تجهيزه بكافة المعدات التي تجعله مؤهلاً لإنتاج كل الخدمات الإبداعية الخاصة بهوية الأخبار من حيث الموسيقى والألوان والمؤثرات المرئية، ليساهم بشكل كبير في تغطية كبرى الفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، أما مشروع مبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة، فهو مجهز بأحدث أنظمة الطاقة الكهربائية لتوفير تيار كهربائي مستدام لجميع الأجهزة والأنظمة التقنية، ويتزامن افتتاح المشروع إطلاق تقنية البث الصوتي الرقمي +DAB والتي تعتبر الجيل الثالث لأنظمة البث وأحدثها، وتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع كبرى الشركات المختصة في مجال التقنيات الإذاعية، لتوفير أحدث وأفضل الأجهزة والتقنيات للإذاعات الخاصة.