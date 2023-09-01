استقبل رئيس المرحلة الانتقالية فى بوركينا فاسو إبراهيم تراورى وفدا عسكريا روسيا رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الدفاع يونس بيك يفكوروف.
وأشارت تقارير إخبارية من بوركينا فاسو - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أن الجانبين بحثا حالة وآفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين.
وأضافت أنه تم بحث القضايا التي ناقشها رئيسا روسيا وبوركينا فاسو أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورج في أواخر يوليو الماضي.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي دعم بلاده لسلطات الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو وشعبها في شتى مجالات التطور.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، توقع أن يساعد إعادة افتتاح السفارة الروسية فى بوركينا فاسو على تطوير التعاون بين البلدين.
وقال الرئيس الروسى - فى اجتماع مع رئيس بوركينا فاسو إبراهيم تراورى ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، إننا نولى أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع بوركينا فاسو ولذلك قررنا إعادة فتح السفارة الروسية التى كانت مغلقة منذ عام 1992".
وأضاف بوتين "أنا متأكد من أن عمل السفارة الروسية سيعطى دفعة إضافية لتنمية علاقاتنا".
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