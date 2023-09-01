وأشارت تقارير إخبارية من بوركينا فاسو - نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، إلى أن الجانبين بحثا حالة وآفاق التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأضافت أنه تم بحث القضايا التي ناقشها رئيسا روسيا وبوركينا فاسو أثناء القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورج في أواخر يوليو الماضي.

ومن جانبه، أكد رئيس الوفد الروسي دعم بلاده لسلطات الفترة الانتقالية في بوركينا فاسو وشعبها في شتى مجالات التطور.