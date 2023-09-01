وفد تنزانى يزور شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء

كتب: رحمة رمضان

زار أعضاء وفد من دولة تنزانيا زيارة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء مركز تدريب القوى الهيدوليكية التابع للشركة، وقدم المختصين بالمركز شرح عن مركز التدريب والأقسام الموجودة به والدورات التدريبية التى تنعقد بالمركز، وحصول المركز على شهادة الإيزو للجودة للعام التالى على التوالى، والذى أصبح بمثابة منارة للعلم بالشركة بكوادره الهندسية والفنية المتخصصة والتى سخرت كل جهدها لرفعه اسم شركتنا عاليا ، محليا وعالميا وفى جميع المحافل وخصوصا ف مجال توليد الكهرباء.

وبدأ الوفد التنزانى زيارته الميدانية لمحطة محولات "بنبان 3" التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وأيضا زيارة لمحطة بنبان للطاقة الشمسيه وشركة INFINTY لانتاج الطاقة الشمسية.

وأكد كمال بأن شركة المحطات المائية تمتلك العديد من المشروعات العملاقة التى تم وجارى تنفيذها فى كافة القطاعات بالشركة، وهو الذى يأتى فى ظل توجيهات الدكتور مهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، وقيادات الشركة القابضه لكهرباء مصر، والقيادة الحكيمه بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتوسع الافقى والرأسى فى تنفيذ المشروعات التنموية بالشركة والتى تساهم فى تحقيق العوائد والمكتسبات الملموسة لجميع العاملين والمتدربين داخل شركتنا الموقرة وايضا للشركات الشقيقه، كما يتم انعقاد اكثر من سيمنار متخصص لشركات عالمية مختلفة تعمل فى نفس المجال والتى تحرص على عقد مثل هذه المؤتمرات بالمركز.

وعقب ذلك قام الوفد التنزانى بزيارة لمحطة كهرباء السد العالى هذا الصرح العظيم والذى هو بمثابة عنوان لشركة المحطات المائيه ، ومصدر اساسى ورئيسى من مصادر إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، واستمع الوفد لشرح وافى من مهندسى المحطه .. كما قدم المهندس هشام كمال درع الشركة كهدية تذكاريه للوفد.