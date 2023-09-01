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وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 08:18 م
وفاة رجل الأعمال المصرى محمد الفايد فى لندن عن عمر ناهز 94 عاماً محمد الفايد
كتب محمد جمال

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توفى رجل الأعمال المصرى، محمد الفايد ظهر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، وأدى العشرات صلاة الجنازة في مسجد رينجز بارك، بحضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.
 
وأعلن أشرف حيدر أحد أفراد الأسرة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفاة الفايد، 
 
جثمان محمد الفايد
جثمان محمد الفايد
 
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
 
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.
 
العشرات فى وداع محمد الفايد
العشرات فى وداع محمد الفايد

 


محمد الفايد

وفاة محمد الفايد

وفاة رجل الاعمال محمد الفايد

دودي الفايد

ديانا ودودي

الاميرة ديانا

مسجد لندن

جنازة محمد الفايد

تشيع جثمان محمد الفايد



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