وقال نومورا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - إنه يرغب في الاعتذار عن استخدام هذا المصطلح عن طريق الخطأ والتسبب في انزعاج المواطنين في محافظة "فوكوشيما" وغيرهم من المعنيين بالأمر.

وأشارت القناة إلى أن أحزاب المعارضة تعتزم مناقشة تصريحات وزير الزراعة خلال اجتماعات البرلمان المقررة يوم 8 سبتمبر الجاري.

وكان رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قد أمر أمس الخميس نومورا بالاعتذار عن تصريحه والتراجع عنه.

وكانت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بدأت في تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في المحيط.

وأوضحت الشركة أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يوما، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 طنا من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا .. بينما قد تستغرق عملية التصريف الكاملة 30 عاما على الأقل حتى تكتمل.