اليوم السابع
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وزير الأوقاف: العناية ببيوت الله عز وجل تعظيم لشعائره

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:09 م
وزير الأوقاف: العناية ببيوت الله عز وجل تعظيم لشعائره الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إن العناية ببيوت الله عز وجل تعظيم لشعائره سبحانه وعمارة المساجد من أهم دلائل الإيمان اللهم أعنا ووفقنا لخدمة بيوتك.

وكان وزير الأوقاف نشر قائمة المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة ومنهم مسجد العامر في بنى سويف ومسجد الحاج أحمد أبو رفاعى الدقهلية ومسجد البحر الوسطانى بكفر سعد في دمياط  ومسجد الرحمة في دمياط الجديدة بكفر البطيخ ومسجد الفتح في الكراوين بقنا ومسجد المغفرة في العجوزة بالجيزة، وعلق عليها قائلا "عظمة على عظمة يا مساجد مصر".

المساجد الحاصلة على الاعتماد
المساجد الحاصلة على الاعتماد

 

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 15 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه 133 مسجدًا منها 98 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35  صيانة وتطوير.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية

2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس

مديرية أوقاف الأقصر

3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول

مديرية أوقاف قنا

6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي

7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص

مديرية أوقاف البحر الأحمر

8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق

10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية

11. طيبة –  صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا

2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد


وزاره الاوقاف

وزير الاوقاف

مساجد مصر

افتتاح مساجد مصر



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