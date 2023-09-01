وزيرة البيئة: ربط محطة كهرباء أسيوط ومصنع حلوان للأسمدة بمنظومة الرصد الإلكترونية

كتبت منال العيسوى

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الانتهاء من تركيب محطة لرصد ملوثات الهواء المحيط، بالحى الإماراتي بمحافظة بورسعيد، والتى تم إهداءها من إحدى شركات القطاع الخاص، وتم تركيبها أعلى مدرسة الرسوة للتعليم الاساسى، وتشمل محطة الرصد اجهزة قياس كل من( أكاسيد النيتروجين والامونيا وثانى أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والأوزون والجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من ١٠ ميكروميتر و الجسيمات الصلبة الكلية ذات القطر أقل من 2.5 ميكروميتر) ، وبإعلان هذه المحطة ،فقد وصل عدد محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط إلي ١٢١ محطة ، موزعة على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل أعلنت وزيرة البيئة الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لمحطة كهرباء أسيوط الوليدية بمحافظة أسيوط ، وذلك في إطار جهود جهاز شئون البيئة لإحكام السيطرة علي الانبعاثات الصادرة من مداخن المنشآت الصناعية الكبرى ، حيث تم ربط عدد ( 2) مدخنة للوحدتين الاولي والثانية ، ورصد كلا من الجسيمات الصلبة الكلية والتى تشمل (أول أكسيد الكربون، أكاسيد النيتروجين، ثاني أكسيد الكبريت) بالإضافة إلى الظروف المرجعية والتى تشمل (الأكسجين، والضغط ودرجة الحرارة ومعدل التدفق) وبهذا الربط فقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بمحافظة أسيوط عدد (6) منشآت بعدد (42) مداخن.

كما تم الانتهاء من أعمال الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي لمدخنتى الغلاية والريفورمر بمصنع حلوان للأسمدة بمحافظة القاهرة حيث تم رصد كلا من الجسيمات الصلبة، والظروف المرجعية ،وقد بلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظة القاهرة عدد (5) منشآة بعدد (35) مدخنة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، بلغ عدد (94) منشأة تمثل 469 مدخنة، تتم مراقبتها على مدار اليوم من خلال منظومة مراقبة الانبعاثات الصناعية بجهاز شئون البيئة، حيث يتم تطبيق إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر من خلال فروع جهاز شئون البيئة المنتشرة بمحافظات مصر للمنشآت المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها بقانون البيئة.

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