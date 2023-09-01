وزارة العمل تبدأ اليوم تلقى طلبات التقدم لشغل 5756 فرصة عمل فى 12 محافظة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقيها اليوم، الجمعة، طلبات التقدم لشغل 5756 وظيفة خالية، فى 32 شركة قطاع خاص على مستوى 12 محافظة، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر 2023.

وأوضحت نشرة التوظيف الدورية أن الوظائف موجودة في 12 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، وبورسعيد، والإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وأسوان، وقنا، وسوهاج، وشمال سيناء، والإسماعيلية.

وفي تخصصات: عمال زراعة، ومشرف سكن، ومسئول سلامة وصحة مهنية، ومهندسين كهرباء وإنتاج وميكانيكا، ومعلمين جميع التخصصات، ومحاسبين، وسكرتارية، ومندوب مبيعات، ومشرفين إنتاج، وأفراد أمن، وموظف أرشيف، وأخصائى اجتماعى، ومحضر أدوية، ووسيط تأميني، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التى تقدمها الشركات الخاصة.