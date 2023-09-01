وقال المدعي العام الأمريكي في مانهاتن داميان وليامز ـ في بيان أوردته قناة (الحرة الأمريكية) الإخبارية اليوم الجمعة، أن آرثر بيتروف، وهو مواطن روسي ألماني يبلغ من العمر 33 عاما، ألقي القبض عليه في قبرص بناء على طلب من الحكومة الأمريكية بعد أن تحايل على ضوابط التصدير الأمريكية وتهريب تكنولوجيا الكترونية لشركات في سان بطرسبورج تدعم الجيش الروسى بالاسلحة.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لبيتروف وروسيين آخرين متآمرين معه ، لم يكشف عن اسميهما، باستخدام شركات وهمية لإخفاء مشتريات من موزعين أمريكيين للإلكترونيات الدقيقة الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية.

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية إنشاء بيتروف شبكة معقدة من الشركات الوهمية لسرقة التكنولوجيا الدقيقة عبر شراء كميات كبيرة من الالكترونيات الدقيقة من خلال تقديم معلومات زائفة للمصدرين الامريكيين كاستخدامها لانظمة الأمن من الحرائق في قبرص، بهدف استخدامها في الصواريخ والطائرات المسيرة وأجهزة الحرب الالكترونية والاتصالات الروسية.

ويواجه بيتروف 11 تهمة جنائية تشمل انتهاك قوانين وضوابط الصادرات الأمريكية والتهريب والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الانترنت، مما يجعله مهدد بالسجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.