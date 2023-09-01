هل يمكن أن تنتهي صلاحية السكر؟

كتبت ميرفت رشاد

يعتقد معظم الناس أن السكر لا يفسد مثل الأطعمة الأخرى القابلة للتلف، وذلك لأن السكر مادة مستقرة للغاية وذات محتوى رطوبة منخفض، مما يجعلها أقل ملاءمة لنمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للفساد، قد لا تفسد الخصائص الطبيعية للسكر بهذه السهولة، ولكن هناك بعض العوامل الخارجية التي قد تؤثر على طعم ونوعية السكر الأبيض على مدى فترة طويلة من الزمن، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

التكتل:

قد يؤدي حفظ السكر في مكان مفتوح أو تعريضه للهواء إلى امتصاص الرطوبة بسرعة، مما قد يؤدي إلى تكتل هذه العناصر الأساسية في المطبخ، في معظم الحالات، قد يؤدي التخزين غير المناسب أو الظروف الجوية الحارة والرطبة إلى تدهور جودة السكر وتجعل من الصعب استخدامه.

تغير في النكهة:

السكر المخزن مع مكونات ذات رائحة نفاذة وقوية قد يؤدي إلى التقاط النكهات مما قد يؤثر على طعم السكر وبالتالي، من الضروري تخزين السكر في أوعية محكمة الإغلاق والتأكد من أنها ليست محاطة بالأطعمة أو المواد الكيميائية ذات الرائحة القوية.

الآفات:

يمكن أن يجذب السكر الآفات مثل النمل إذا لم يتم تخزينه بشكل صحيح في حاويات محكمة الإغلاق، في حين أن الآفات لا تعني بالضرورة أن السكر منتهي الصلاحية، فمن الأفضل منعهم من الوصول إلى السكر في المقام الأول.

أفضل طريقة لضمان جودة السكر وتعزيز مدة صلاحيته

تخزين السكر في مكان بارد وجاف بعيداً عن الرطوبة والروائح القوية.

احتفظ بالسكر في وعاء محكم الغلق لمنع امتصاص الرطوبة ودخول الحشرات.

إذا لاحظت وجود تكتلات، قم بتفتيت الكتل وتخزين السكر بشكل صحيح لمنع المزيد من التكتل.

إذا أصبح السكر ذو نكهة أو رائحة سيئة، فهذه علامة على أنه ربما تعرض لظروف غير مناسبة وقد لا يكون مذاقه جيدًا.