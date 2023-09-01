من مدينة للألغام لمدينة الأنغام.. مهرجان العلمين فى عيون النجوم.. إنفوجراف

نجح مهرجان العلمين الجديدة، في لفت أنظار الجميع منذ انطلاقه بالعديد من الحفلات الغنائية التي تضمنها وأحياها كبار النجوم في مصر والوطن العربي والعالم، إذ عبروا عن فخرهم الشديد بأن يكون لهم حفل غنائي في تاريخهم ضمن فعالياته.



مهرجان العلمين



ابو



احمد عصام



إلهام شاهين



تامر عاشور



حكيم



رضا البحراوى



طارق النهرى



عمر كمال



ليلى علوى



محمد ثروت



محمد رمضان



محمد منير





مى سليم



وائل الفشنى

ليلى علوى:

سعيدة بنجاح مهرجان العلمين والطفرة الفنية الجميلة

فى المدينة الجديدة التى تحولت من مكان للألغام إلى مدينة للأنغام

إلهام شاهين:

العلمين الجديدة مدينة رائعة نفتخر بها كمصريين ويفتخر بها الوطن العربى

سعيدة للغاية بمهرجان العلمين

عمر كمال:

أنا لفيت مصر كلها لكن فى العلمين كأنى أول مرة أشوف مصر بالجمال ده.. المهرجان قدم كل أنواع الغناء ونقل نبض الشارع

أحمد عصام:

مهرجان العلمين اتولد كبير، وحاجة مشرفة جدا، والناس كلها بتتكلم عنه برا مصر

وأوجه الشكر للشركة المتحدة على روعة التنظيم

أبو:

سعيد بمشاركتى فى المهرجان.. وأجمل حاجة فى البلد ناسها

طارق النهرى:

فخور للغاية بمهرجان العلمين الجديدة، روعة التنظيم تعتبر خير دعاية للسياحة فى مصر

وأشكر الشركة المتحدة على نجاح المهرجان

مى سليم:

أشكر الشركة المتحدة على مهرجانى العلمين والقاهرة للدراما، وانبهرت بالفعل بما رأيته فى العلمين

محمد منير:

حفل مهرجان العلمين يعتبر من أجمل الحفلات التى قدمها فى الفترة الأخيرة

وأنا أتنفس جمهورى وأعيش له، وأوجه الشكر للشركة المتحدة على التنظيم

محمد رمضان:

العلمين الجديدة.. أنا فخور بوجود هذه المدينة على أرض مصرية، ومش مصدق الكلام ده اتعمل أمتى؟

حكيم:

أول مرة أغنى فى العلمين والعالم كله بيتكلم عنها.. المهرجان ولد قويا وحقق صدى كبيرا وفخور بالشركة المتحدة

محمد ثروت:

مهرجان العلمين الجديدة خلق حالة ترفيهية غير مسبوقة فى مصر

تامر عاشور:

تنظيم مهرجان العلمين مبهر وتحضيراته غير مسبوقة، والمهرجان له دور كبير فى الترويج السياحى

رضا البحراوى:

تجربة جديدة بالنسبة لى.. والمشاركة بمهرجان العلمين حلم وتحقق

وائل الفشنى:

من أهم المهرجانات الغنائية والفنية فى الوطن العربى وأشكر الشركة المتحدة على مجهودها فى المهرجان