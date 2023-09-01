مقتل عنصر شديد الخطورة في مواجهات أمنية مع تجار مخدرات بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن الآتى:-

مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية ، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق إتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات ، سلاح") وتم نقلهما لأحد المستشفيات عقب إصابتهما.. بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).