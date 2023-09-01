"معرض للكتاب والفنون التشكيلية".. تعرف على فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، وصول عدد من الفرق المصرية المشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ23.

وشملت الفرق كل من "سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية"، حيث تقيم الفرق ببيت الشباب بالإسماعيلية، وذلك استعدادا للمشاركة في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ23 والذى تنطلق أولى فعالياته عصر يوم غد السبت.

وتنطلق أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، غدا السبت حيث يُقام طابور عرض الفِرق المشاركة بهذه النسخة من المهرجان "الديفيليه" في تمام السادسة مساءً، بشارع محمد على بحيِّ أول مدينة الإسماعيلية، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

فيما تقرر أن يقام حفل افتتاح المهرجان، في تمام الثامنة من مساء الأحد، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وقيادات وزارة الثقافة.

ويقام على هامش مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، معرضًا للكتاب ومعرض للفنون التشكيلية على أن تُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الاربعاء 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادي الدنفاه- نادي الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطره غرب- مركز ومدينة القصاصين).

ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، 8 فرق مصرية (سوهاج، الأقصر، ملوي، أسوان، الإسكندرية، مرسى مطروح، العريش، الشرقية،الشباب والرياضة) بجانب فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، كما تشارك فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم لأول مرة مشاركة شرفية بالمهرجان.

بالإضافة لمشاركة ست فِرق أجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونسيا، الهند، وفلسطين).

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، هو أحد المهرجانات الدولية الهامة على مستوى العالم، والذي انطلقت دورته الأولى عام 1985.