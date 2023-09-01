مصرع شاب ونفوق 20 رأس غنم على الطريق الدولى الساحلى بسبب انحراف تريلا

لقي شاب مصرعه أمام قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، في كفر الشيخ، أثناء سيره بالأغنام في حافة الطريق الدولي الساحلي، كما نفقت 20 من الأغنام، لخروج إحدى السيارات «تريلا»، عن مسارها أثناء السير متجهة إلى مدينة الإسكندرية، وجرى نقل جثمان الشاب عبر سيارة إسعاف إلى مستشفى بلطيم النموذجية.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ، وغرفة مديرية الصحة، تفيد، بمصرع" م.ن.م" 32سنة، غنام، ونفوق 20 رأس غنم، على الطريق الدولي الساحلي، قبالة قرية مرتضى، التابعة لمركز بلطيم، في كفر الشيخ، لإنحراف تريلا»، عن مسارها أثناء سيرها متجهة إلى مدينة الإسكندرية.

وجرى نقل الغنام إلى مستشفى بلطيم المركزي، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروحه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق.