محمد الفايد ورئاسة اسكتلندا.. أرشيف التايمز يكشف طموحات الملياردير السياسية

وفاة محمد الفايد.. رجل الأعمال الراحل محمد الفايد كان يمتلك طموحات يمكن أن تكون أعلى من ناطحات السحاب، وهذا ما كان يسعى إليه الملياردير المصرى الراحل، فبعد أن حقق طموحاته الاقتصادية والاستثمارية فى جميع المجالات، أراد أن يحقق طموحات سياسية، فقد وصل طموح الفايد السياسى إلى ترشيح نفسه رئيسا لأسكتلندا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز.
فقد كان الفايد يأمل أن يكون رئيسا لدولة أسكتلندا الساعية للاستقلال، وكان يشجع زملاءه الأسكتلنديين على الابتعاد عن الإنجليز.
وبحسب صحيفة التايمز، قال الملياردير المصرى محمد الفايد إنه يشعر بالتقارب الشديد من الأسكتلنديين، حيث اعتقد الفايد بأنهم من نسل أميرة مصرية.
التايمز
وأكد الفايد أنه يأمل فى الحصول على الجنسية الأسكتلندية حينها، وفى تصريحات للصحيفة قال الفايد "إن الأسكتلنديين كانوا يعيشون فى غيبوبة لفترة طويلة جدا، وقد حان الوقت حتى يستفيقوا وينأوا بأنفسهم عن الإنجليز وسياستهم"، وأضاف "مهما كانت هناك حاجة لمساعدة الأسكتلنديين ليستعيدوا استقلالهم، فأساعدهم، وأنا مستعد أن أكون رئيسهم إذا ما حصلوا على حريتهم".
وقال الفايد إنه يأمل فى أن تصبح أسكتلندا جمهورية مستقلة ومن ثم يتم طرد العائلة المالكة من منزلها بالبلاد، وأوضح "إذا ما أبقت أسكتلندا على العائلة المالكة فلن يكون لديها أى أمل وستصبح مثل بنجلاديش"، وأكمل "لكن بمجرد التخلص من أفراد هذه العائلة فسوف أشترى قلعة بالمورال وأجعلها متحف عام".
ورغم تحمس الفايد لأسكتلندا إلا أنه أبدى غضبه من رفض رئيس الوزراء الأسكتلندى ورئيس الحزب الوطنى أليكس سالموند لعروضه التى تتمثل فى المساعدات المالية.
وطبقا للأساطير فإن أسكتلندا هى موطن الأميرة المصرية سكوتا ابنة الفرعون التى نزلت إلى البحر منذ 3600 سنة بعد مشاجرة مع والدها، حيث ذهبت إلى تلك المنطقة مع والديها الذين أصبحوا ملوكاً للبلاد، ويقال إنها توفيت بعد قليل من اكتشاف أرض أسكتلندا التى عصفت بها الرياح قبالة الساحل الشمالى الغربى لأوروبا، وأكد الفايد أنه درس هذه القصة بالمدرسة فى الإسكندرية،إلا أن المؤرخين يؤكدون أن الأمر لا يتعدى أكثر من أسطورة تم تأليفها لإثبات التفوق المزعوم للحضارة الأسكتلندية.
يذكر أن رجل الأعمال المصرى محمد الفايد توفى عن عمر ناهز 94 عاماً، في العاصمة البريطانية لندن، حسبما نشر موقع القاهرة الإخبارية، حيث قالت ميرفت خليل رئيس اتحاد الجالية المصرية فى المملكة المتحدة عضو حزب المحافظين، إنّ الراحل محمد الفايد شخصية غنية عن التعريف، مشيرةً إلى أنّه ستتم إقامة عزائه يوم الجمعة المقبل.
وأضافت خليل في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أنّ خبر وفاته كان مفاجأة بالنسبة للجميع، موضحًا: "لم نحضر جنازته، فقد علمنا بوفاته في وقت الجنازة، ومن كان موجودا في الساحة وقت صلاة الجمعة حضر صلاة الجمعة".
وتابعت: "يوم الجمعة المقبل سيقام العزاء في نفس المكان الذي شهد الصلاة على جثمانه وهو جامع ريجينت بارك بالمركز الإسلامي وسط لندن".
وأوضحت أن الفايد عانى من مشكلات صحية في أواخر أيام حياته، ما أدى إلى وفاته، كما أنه كان شخصية متميزة في بريطانيا وله تاريخ كبير فيها.
وأشارت إلى أنه لم يعد يظهر للعامة كما كان يظهر من قبل بعد وفاة نجله الأكبر عماد: «وفاة ابنه سببت مشكلة نفسية كبيرة له، وتوارى عن العمل العام ثم توالت الأحداث، حيث نقل ملكية مبنى هارودز منه إلى أشخاص آخرين، وكان من الواضح أنه يريد الانسحاب من كل الأعمال والاستثمارات».
وولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته بعالم الأعمال في مصر وانتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل محمد الفايد إلى المملكة المتحدة، واشترى فندق "ريتز" في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.
وارتبط الفايد بعلاقات وثيقة مع العائلة الملكية البريطانية، وعام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس.
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