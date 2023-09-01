محمد الفايد ورئاسة اسكتلندا.. أرشيف التايمز يكشف طموحات الملياردير السياسية

كتب محمد جمال

وفاة محمد الفايد .. رجل الأعمال الراحل محمد الفايد كان يمتلك طموحات يمكن أن تكون أعلى من ناطحات السحاب، وهذا ما كان يسعى إليه الملياردير المصرى الراحل، فبعد أن حقق طموحاته الاقتصادية والاستثمارية فى جميع المجالات، أراد أن يحقق طموحات سياسية، فقد وصل طموح الفايد السياسى إلى ترشيح نفسه رئيسا لأسكتلندا، حسبما ذكرت صحيفة تايمز.

فقد كان الفايد يأمل أن يكون رئيسا لدولة أسكتلندا الساعية للاستقلال، وكان يشجع زملاءه الأسكتلنديين على الابتعاد عن الإنجليز.

وبحسب صحيفة التايمز، قال الملياردير المصرى محمد الفايد إنه يشعر بالتقارب الشديد من الأسكتلنديين، حيث اعتقد الفايد بأنهم من نسل أميرة مصرية.



التايمز

وأكد الفايد أنه يأمل فى الحصول على الجنسية الأسكتلندية حينها، وفى تصريحات للصحيفة قال الفايد "إن الأسكتلنديين كانوا يعيشون فى غيبوبة لفترة طويلة جدا، وقد حان الوقت حتى يستفيقوا وينأوا بأنفسهم عن الإنجليز وسياستهم"، وأضاف "مهما كانت هناك حاجة لمساعدة الأسكتلنديين ليستعيدوا استقلالهم، فأساعدهم، وأنا مستعد أن أكون رئيسهم إذا ما حصلوا على حريتهم".

وقال الفايد إنه يأمل فى أن تصبح أسكتلندا جمهورية مستقلة ومن ثم يتم طرد العائلة المالكة من منزلها بالبلاد، وأوضح "إذا ما أبقت أسكتلندا على العائلة المالكة فلن يكون لديها أى أمل وستصبح مثل بنجلاديش"، وأكمل "لكن بمجرد التخلص من أفراد هذه العائلة فسوف أشترى قلعة بالمورال وأجعلها متحف عام".

ورغم تحمس الفايد لأسكتلندا إلا أنه أبدى غضبه من رفض رئيس الوزراء الأسكتلندى ورئيس الحزب الوطنى أليكس سالموند لعروضه التى تتمثل فى المساعدات المالية.

وطبقا للأساطير فإن أسكتلندا هى موطن الأميرة المصرية سكوتا ابنة الفرعون التى نزلت إلى البحر منذ 3600 سنة بعد مشاجرة مع والدها، حيث ذهبت إلى تلك المنطقة مع والديها الذين أصبحوا ملوكاً للبلاد، ويقال إنها توفيت بعد قليل من اكتشاف أرض أسكتلندا التى عصفت بها الرياح قبالة الساحل الشمالى الغربى لأوروبا، وأكد الفايد أنه درس هذه القصة بالمدرسة فى الإسكندرية،إلا أن المؤرخين يؤكدون أن الأمر لا يتعدى أكثر من أسطورة تم تأليفها لإثبات التفوق المزعوم للحضارة الأسكتلندية.