محكمة تقضى بإذاعة محاكمة ترامب فى قضية إلغاء انتخابات 2020 على الهواء

كتبت: نهال أبو السعود

قال سكوت مكافي قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا المعني بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن إجراءات المحكمة في قضية التدخل في انتخابات جورجيا ضد ترامب و18 آخرين سيتم بثها على التلفزيونات على الهواء مباشرة.

وبحسب شبكة ايه بي سي، قال مكافي خلال جلسة الاستماع: "لقد قمنا ببث مباشر لجميع إجراءاتنا الرئيسية على قناة يوتيوب المقدمة من مقاطعة فولتون، وكانت خطتنا هي القيام بذلك في هذه القضية أيضًا".

ووافق القاضي في وقت سابق، على أمرين يسمحان بالتصوير الفوتوجرافي الثابت وتصوير الفيديو للإجراءات، وبينما من المقرر أن تنتهي هذه الأوامر في 8 سبتمبر، قال مكافي إنه يخطط لتمديد الترتيب بزيادات مدتها ستة أشهر لتغطية المحاكمة.

وقال عن هذا الترتيب: "سيتعين علينا تسوية كل هذا، ويبدو أننا قد نحصل على الكثير من التمديد".

وفي أمر منفصل صدر يوم الخميس، سمحت المحكمة أيضًا باستخدام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في قاعة المحكمة أثناء المحاكمة، وجاء في الأمر "يسمح بموجب هذا لجميع الأطراف والمشاهدين باستخدام أجهزة التسجيل... أو لأغراض غير التسجيل طوال مدة هذه القضية".

وأوضح مكافي أنه يمكن للحاضرين في المحكمة استخدام الهاتف أو الكمبيوتر المحمول للتواصل في قاعة المحكمة، ومع ذلك، فإن تسجيل المحاكمة نفسها سيقتصر على التغطية التلفزيونية والبث المباشر.

ووجهت اتهامات إلى ترامب و18 آخرين في وقت سابق من هذا الشهر في لائحة اتهام واسعة النطاق بالابتزاز لمحاولات مزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا، ويقول الرئيس السابق إن أفعاله لم تكن غير قانونية وأن التحقيق له دوافع سياسية.