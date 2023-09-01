اليوم السابع
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متحدث الصحة: سننتهي من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال 2023

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:00 م
متحدث الصحة: سننتهي من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال 2023 الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تملك قاعدة بيانات كبيرة بعد حملة 100 يوم صحة والكشف عن فيروس سي، موضحا أن لدينا قاعدة بيانات كبيرة تصل لـ70 مليون مواطن يتم الاستفادة منها في التواصل والمتابعة.
 
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، أن مبدأ مفاده أن هناك مبادرات إلحاحية  للكشف، فنحن نلح بكل قوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، والإعلام المسموع والمقروء والمرئي، لنقول للمواطنين بان وزارة الصحة برعاية الرئيس معاك صحيا من أول يوم في مشروع كبير اسمه "رعاية مصر" له عدة محاور من ضمنها الاستفادة من خلال تقديم خدمة الرعاية المركزة من خلال مركز معلومات في إدارة الرعاية العاجلة".
 
وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال هذا العام، من خلال زمن العمل والربط الإلكتروني لمستشفيات الإحالة وتحسين دخل العاملين فيها، لافتا إلى أن 70% من المرضى يمكنهم تلقي الخدمة في وحدات الرعاية الأساسية.  
 

حسام عبد الغفار

وزاره الصحه

الرعايه العاجله

مبادرات

100 يوم صحه

100 مليون صحه



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