متحدث الصحة: سننتهي من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال 2023

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تملك قاعدة بيانات كبيرة بعد حملة 100 يوم صحة والكشف عن فيروس سي، موضحا أن لدينا قاعدة بيانات كبيرة تصل لـ70 مليون مواطن يتم الاستفادة منها في التواصل والمتابعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، عبر قناة "الحياة"، أن مبدأ مفاده أن هناك مبادرات إلحاحية للكشف، فنحن نلح بكل قوة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، والإعلام المسموع والمقروء والمرئي، لنقول للمواطنين بان وزارة الصحة برعاية الرئيس معاك صحيا من أول يوم في مشروع كبير اسمه "رعاية مصر" له عدة محاور من ضمنها الاستفادة من خلال تقديم خدمة الرعاية المركزة من خلال مركز معلومات في إدارة الرعاية العاجلة".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تطوير 251 وحدة رعاية أساسية خلال هذا العام، من خلال زمن العمل والربط الإلكتروني لمستشفيات الإحالة وتحسين دخل العاملين فيها، لافتا إلى أن 70% من المرضى يمكنهم تلقي الخدمة في وحدات الرعاية الأساسية.