ماليزيا تعتزم الاحتجاج لدى بكين بشأن "خريطة الصين القياسية لعام 2023"

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أعلنت الحكومة الماليزية عزمها إرسال مذكرة احتجاج إلى الصين، بشأن مطالباتها الأخيرة ببحر الصين الجنوبى على النحو المبين فى "خريطة الصين القياسية لعام 2023"، الذى يغطى المياه الإقليمية لماليزيا.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، اليوم /الجمعة/، عن وزير الخارجية الماليزى الدكتور زمبرى عبد القادر قوله: "إن هذه المبادرة كانت خطوة متابعة اتخذتها ماليزيا بشأن هذه القضية".



وذكرت وزارة الخارجية الماليزية، أمس الأول /الأربعاء/، أن كوالالمبور لا تعترف بمطالبة الصين الجديدة فى بحر الصين الجنوبي، وأضافت أن الخريطة لا تملك سلطة ملزمة على ماليزيا.



وأصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية، يوم /الاثنين/، "خريطة الصين القياسية 2023م"، الذى يشمل المناطق البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة فى ماليزيا بالقرب من ولايتى "صباح" و"ساراواك" الماليزيتين، وبروناى دار السلام، والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، بالإضافة إلى عديد من المناطق الهندية.