ليتوانيا تطلب من حلف شمال الأطلسى تعزيز دفاعات دول البلطيق

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أعلنت وزارة الدفاع الليتوانية، اليوم /الجمعة/، أن نائب وزير الدفاع الليتوانى زيلفيناس تومكوس طلب من حلف شمال الأطلسى (الناتو) تعزيز دفاعات دول البلطيق.

وذكرت الوزارة، فى بيان نقلت عنه شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا، أن تومكوس التقى مع الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، مساء أمس، فى اجتماع انعقد فى القاعدة الجوية للقوات الجوية الليتوانية فى شياولياى وطلب خلاله تعزيز الدفاعات فى دول البلطيق من خلال نشر المزيد من الأصول، بما فى ذلك الطائرات المقاتلة والأنظمة.



وتسعى دول البلطيق إلى قيام الناتو بترقية مهمة الشرطة الجوية إلى مهمة الدفاع الجوي، التى ستشمل المزيد من الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي. وفى منتصف يونيو الماضي، وافق الناتو على نموذج الدفاع الجوى المتناوب.



وتابع تومكوس :" إن القرار المتعلق بنموذج الناتو التناوبى للدفاع الجوى يأتى فى الوقت المناسب وهو قرار حاسم لنجاح الردع وضمان الانتقال السلس من مهمة الشرطة الجوية لحلف شمال الأطلسى إلى الدفاع الجوي، والأولوية الآن هى التنفيذ الفورى لنموذج الناتو التناوبى للدفاع الجوي، بدءاً بالجزء الشرقي".



وعلى هامش قمة الناتو فى فيلنيوس فى يوليو الماضي، وقعت دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، أيضًا اتفاقية لتوسيع المجال الجوى لأنشطة الناتو فى المنطقة.



ومُنح حلفاء الناتو حق الوصول غير المقيد إلى المجال الجوى لبحر البلطيق المشترك للقيام بأنشطة تدريبية واسعة النطاق.