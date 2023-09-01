ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن عالم الفيروسات :"لا يوجد ما يدعو للقلق، فحالات الإصابة بكوفيد 19 تتزايد، وربما ستزداد أكثر، لكنها تبقى بأشكال خفيفة ، أما “حالات الدخول إلى المستشفيات فهي لا تشهد تزايداً، والفيروس أصبح أقل ضراوة، يسبب حمى، قروح، التهاب الحلق وأعرض البرد، وليس الالتهاب الرئوي، إنه يتوقف في الشعب الهوائية العليا فقط".

وذكر بالوه أن هناك علاقة عكسية بين قابلية العدوى والتسبب بالموت، فلم يعد بإمكان الفيروس تحمل أن يكون أكثر تسبباً للمرض اليوم لأنه سيكون بمثابة حكم بالفناء على نفسه إذ يجب أن يتكيف فيروس سارس ـ كوف ـ 2 مع البشر ويصبح متوطنا لذا، دعونا نتوقف عن تخويف الناس.

وعن أحدث متحور للفيروس، قال إنه :"لا توجد مؤشرات على أن "بيرولا" أكثر خطورة أو عدوى، لدرجة أنه تم تصنيفه على أنه فيروس بسيط يجب مراقبته من قبل وكالة (ECDC) الأوروبية لمكافحة الأمراض المعدية، وكما يقال: فلنتابع مسيرته لكن بدون قلق".

وخلص بالوه بالتطرق إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة، داعيا إلى تذكّر أنه حتى لو كانت العدوى غير ضارة بالنسبة لنا، فإن بإمكانها أن تشكل خطراً على كبار السن والضعفاء من الناس..مشيرا إلى أن التشخيص الاحترازي يُعدّ أفضل نهج في الطب دائماً ، لذلك ينبغي إجراء تحليل كشف عن العدوى في حالة وجود أعراض تنفسية، والتكيف وفقا لذلك تبعاً للشعور بالمسؤولية.