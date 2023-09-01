اليوم السابع
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ضوابط إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة فى القانون

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:00 ص
ضوابط إنشاء المناطق الاستثمارية المتخصصة فى القانون وزارة الاستثمار
كتب ـ هشام عبد الجليل

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أجاز قانون الاستثمار، إنشاء مناطق استثمارية متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، وعرض الوزير المختص والوزير المعنى على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التى تُزاول فيها، والمدة التى يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.

وعلى المطور الذى يتولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

وتسرى عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدروباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

 

 

 


قانون الاستثمار

المناطق الاستثمارية

مجلس النواب

ملف الاستثمار



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