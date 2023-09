ضوء ساطع فى قلب الظلام.. الطحالب تضىء شاطئ بحر بورت لينكولن بأستراليا.. فيديو

أضاءت مجموعة كبيرة من الطحالب شاطئ فى جنوب أستراليا، حيث استغل سكان بورت لينكولن هذه الظاهرة النادرة وتوجهوا إلى الشاطئ للاستمتاع بالماء المضئ.

وتعيش معظم الكائنات البحرية ذات القدرة على الإضاءة على عمق يبلغ حوالى 1000 متر تحت سطح البحر، وتتسبب تجمعات الزواحف البحرية من الطحالب فى إضاءة المحيط عندما تكسر الأمواج أو عندما يتم إزعاج الماء.

Mother Nature has put on a show for Port Lincoln crowds with rare bioluminescent algae lighting up the shoreline in electric blue. Beachgoers made a splash at Boston Bay. Send your weather videos and photos to 7NEWS Adelaide: https://t.co/xdDzDd1frA #PortLincoln #7NEWS pic.twitter.com/amKnELbjnT