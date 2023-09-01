ضبط سجائر مستوردة مهربة ومصنعة محليا تباع بأعلى من التسعيرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين بكفرالشيخ، من ضبط 1070 علبة سجائر، منهم علب السجائر الأجنبية المستوردة ، "مهربة جمركيا" ، لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة دسوق، وعلب سجائر محلية الصنع لدى تجاري بالحامول يبيعها بأعلى من التسعيرة، وتم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وتمكنت حملة مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط ، "أ.م.أ" ، 37سنة، مالك محل لبيع السجائر والبقالة فى مدينة دسوق، بحوزته 490 علبة سجائر مستوردة، وتبين أنها مهربة جمركيا "بدون مستندات جمركية" ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الحملة من ضبط ،"أ.ن.أ " 50 سنة، صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة الحامول، بحوزته 580 علبة سجائر محلية الصنع، تباع بأزيد من التسعيرة؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.