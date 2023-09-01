اليوم السابع
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ضبط المتهمين بعرض قطع أثرية للبيع أون لاين فى مصر القديمة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:27 ص
ضبط المتهمين بعرض قطع أثرية للبيع أون لاين فى مصر القديمة حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة .
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام إثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها.
 
باستبيان الأمر أمكن ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجريه يشتبه فى أثريتها، (طرف ثان "وسطاء" : 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالإتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.
 
بمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها .
 
 

اثار

تجاراه الاثار

وزاره الداخليه

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