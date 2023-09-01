وأكد قانوش أن الهدف الأساسي من مشاركة وزارة الثقافة في هذه المبادرة هو دعم الإخوة السودانيين اللاجئين في مصر والتخفيف عنهم جراء الظروف التي وقعت في دولة السودان مؤخراً، وذلك عن طريق مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة لممارسة الحياة الطبيعية.

وأضاف الدكتور وليد قانوش أن صندوق التنمية الثقافية سيتيح للإخوة السودانيين الالتحاق، مجانا، بورش التدريب على الحرف التقليدية حسب رغباتهم، لإقامة معارض وتسويق منتجاتهم وتوفير مصدر دخل لهم.

وتابع أنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مسئولي المبادرة لمناقشة خطة الأنشطة المختلفة وكذلك إقامة احتفالية ثقافية فنية كبرى، تشمل أهم المفردات الثقافية والفنية المُجسدة للهوية السودانية، بمشاركة الإخوة السودانيين.

وكانت الدكتورة نيڤين الكيلاني قد وجهت بأهمية التعاون مع المبادرة، وإقامة فعاليات ثقافية وفنية بقصور الثقافة، ومراكز الإبداع التابعة للوزارة، بالقاهرة والإسكندرية وأسوان، وهي الثلاث محافظات التي تشهد أكبر تجمع للسودانيين النازحين في مصر، وكذلك إشراك السودانيين من خلال الفرق الفنية، وورش الحرف التراثية، خلال احتفالات تعامد الشمس في "أبو سمبل"، أكتوبر القادم.