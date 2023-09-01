صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع باستثناء "الاتصالات" و"التعليم"

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 5.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.3%، وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 3.8%، 3.3%، 3.1%، على التوالي، وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 2.2%، 2.1%، على التوالي.

كما صعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، وزاد قطاعا العقارات، ومواد البناء بنسبة 1.5%، ثم قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.3%، 1.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاعا الخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، 0.1%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 18873.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-آخر أسبوع في شهر أغسطس- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 3829.51 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5597.80 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.8% ليغلق عند مستوى 22708.89 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 5450.78 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 802.4 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 252 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.054 تريليون جنيه إلى 1.084 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.8 مليار جنيه إلى 1.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.